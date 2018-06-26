Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94008
ALTIN
190.486
DOLAR
4.6948
STERLİN
6.2179
EURO
5.4894
Dolar/TL, güne yükselişle başladı
Dolar/TL, güne yükselişle başladı
Kırıkkale'de kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü
Kırıkkale'de kocası tarafından bıçaklanan kadın...
'Tarafgir yorumlar AGİT gözlem misyonunun güvenilirliğine zarar verir'
'Tarafgir yorumlar AGİT gözlem misyonunun...
Türk Dil Kurumuna yeni başkan
Türk Dil Kurumuna yeni başkan
Fatih'te cami bahçesinde erkek cesedi bulundu
Fatih'te cami bahçesinde erkek cesedi...

Dolar/TL, güne yükselişle başladı

Dolar/TL, küresel risk iştahındaki azalış sonucu güne yükselişle başlamasının ardından 4,6910 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL, güne yükselişle başladı

Dolar/TL, küresel risk iştahındaki azalış sonucu güne yükselişle başlamasının ardından 4,6910 seviyesinde dengelendi.

26 Haziran 2018 Salı 09:38
0 Okunma
Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL

Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından dün güne düşüşle başlayan ve 4,5369 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, küresel piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle günün ikinci yarısında yükselişe geçerek 4,6818'den kapanmıştı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlaması sonrası saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 4,6910 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 5,4880'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 6,2260'tan işlem görüyor. 

Analistler, ticaret savaşına ilişkin endişelerin küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu, bunun da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksi ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 seviyesinin destek, 4,70'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dolar/TL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moody's'ten ABD ve Çin'e uyarı
Moody's'ten ABD ve Çin'e uyarı
Dolar 4,6670 liradan güne başladı 
Dolar 4,6670 liradan güne başladı 
Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması güncellendi
Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması güncellendi
İş dünyasından seçim değerlendirmesi
İş dünyasından seçim değerlendirmesi
Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü
Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü
Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü
Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü
Dolar sert düştü, borsa yükselişte
Dolar sert düştü, borsa yükselişte
Dolar/TL Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından 4,5868'e geriledi
Dolar/TL Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından 4,5868'e geriledi
Dolar/TL 4,70'in altına geriledi
Dolar/TL 4,70'in altına geriledi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ