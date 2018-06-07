Dolar/TL, güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,5650 seviyesinde dengelendi.

Dün doların küresel piyasalarda değer kaybetmesine paralel düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 azalışla 4,5552'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 4,5650 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 5,3920'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 6,1390'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, yurt dışında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Beyaz Saray'daki görüşmesi ile ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade etti.

Ticaret savaşı endişeleri nedeniyle yarın başlayacak G7 zirvesinin öneminin de arttığını belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55-4,65 bandının izlenmesi gerektiğini, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistlerin yarısından fazlası PPK toplantısından politika faizinde değişiklik beklemiyor. Ankete katılan 22 ekonomistin 12'si yüzde 16,50 olan politika faizinde değişiklik beklemezken, 10 ekonomist ise politika faiz oranında 50 ila 100 baz puanlık artış öngörüyor