Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102410
ALTIN
186.954
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0567
EURO
5.2816
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon' dopingi
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon'...
'15 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyordum'
'15 yaşımdan beri bunun hayalini...
Berfin Gürsoy, Kalplerimizi Topladı 
Berfin Gürsoy, Kalplerimizi Topladı 
“Müzik tutku işidir”
“Müzik tutku işidir”
Nadide Sultan Anne Oldu
Nadide Sultan Anne Oldu

Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, yeni haftaya rekorla başlamasının ardından 4,5460 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, yeni haftaya rekorla başlamasının ardından 4,5460 seviyesinde dengelendi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:11
0 Okunma
Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, yeni haftaya rekorla başlamasının ardından 4,5460 seviyesinde dengelendi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması ile dolar endeksi 93,94 ile son 5 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, buna bağlı olarak dolar/TL de 4,5652 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD ile Çin arasında geçen hafta boyunca devam eden görüşmelerin ardından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün yaptığı açıklamalar, uluslararası piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmasına neden oluyor. Mnuchin, ABD ve Çin arasında gümrük vergisi üzerinden yaşanan gerginliği, bir anlaşma zemininde sonlandırmak için beklemeye aldıklarını açıkladı. Çin ile ticaret hacminin genişleyeceğine vurgu yapan Mnuchin, "Önümüzdeki 3 ila 5 sene içerisinde enerji alımının 50 milyar dolar ila 60 milyar dolar arasında bir seviyeye çıkacağını görebilirsiniz. Stratejik olarak bu durum, hem bizim için hem de onlar için önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Geçen haftayı 4,4909'dan tamamlayan dolar/TL, bugün 4,5652 ile rekor kırmasının ardından saat 09.40 itibarıyla 4,5460'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,91 artışla 5,3370'ten, sterlin/TL de yüzde 0,87 yükselişle 6,1050'den işlem görüyor.

Analistler, bugün Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,60 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 4,50'nin ise kısa vadede destek konumuna gelebileceğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DolarTL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon' dopingi
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon' dopingi
Gram altın tüm zamanların zirvesinde
Gram altın tüm zamanların zirvesinde
Vodafone ve Koçtaş İş Birliğiyle Ustalar Dijitalleşiyor
Vodafone ve Koçtaş İş Birliğiyle Ustalar Dijitalleşiyor
MTA'dan ruhsatlı 5 jeotermal alan ihalesi
MTA'dan ruhsatlı 5 jeotermal alan ihalesi
AVM'lerin kapanış saatine ramazan ayarı
AVM'lerin kapanış saatine ramazan ayarı
Elektrik dağıtımına 5,9 milyar liralık yatırım
Elektrik dağıtımına 5,9 milyar liralık yatırım
'Huawei, Türkiye'ye her zaman en yeni teknolojileri getiriyor'
'Huawei, Türkiye'ye her zaman en yeni teknolojileri getiriyor'
Altının gram fiyatı güne rekorla başladı
Altının gram fiyatı güne rekorla başladı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ