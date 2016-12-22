Dolar

/TL, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasındaki yaşanan belirsizlikle 3,50'nin üzerinden alıcı buluyor.

Dün, güne 3,53 seviyelerinin üzerinde başlayan dolar/TL, Fed'in faiz kararı sonrasında 3,5336 seviyesine kadar çıksa da, Avrupa'dan gelen olumlu verilerle gerileyerek günü 0,8 değer kaybederek 3,5100 seviyesinden kapattı.

Dolar endeksi Fed kararının ardından 103,56 ile 2003 yılı başından bu yana en yüksek seviyesini, avro/dolar paritesi de 1,0367 ile son 14 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Bugüne Asya piyasalarında yatay başlayan dolar/TL, en düşük 3,4940 seviyelerini görmesinin ardından saat 10.15 itibarıyla 3,5080'den seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,24 artışla 3,6653'ten ve sterlin/TL 4,3660'tan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında piyasaların Donald Trump'ın ekonomi alanında uygulayacağı politikaları takip edeceğini, bu süreçte piyasalarda yaşanan belirsizliklerin gelişmekte olan ülkelerin paralarında satış baskılarını artırabileceğini ifade ediyor.

Bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE, ABD inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL 3,5420 seviyesinin direnç, 3,4790 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydediyor.

AA