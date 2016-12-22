Dün, 3,47 seviyesinin hemen altında güne başlayan

dolar

/TL, 3,5051 seviyelerine kadar çıksa da bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,57 artışla 3,4887 seviyesinden tamamladı.

Bugüne Asya piyasalarında yatay başlayan dolar/TL, en düşük 3,4793'ü görse de saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,06 artışla 3,4910 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,37 primle 3,7190'dan ve sterlin/TL ise yüzde 0,10 yükselişle 4.4205'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Janet Yellen'in basın toplantısının piyasaların odağında bulunduğunu ifade ediyor.

AA