Bugüne Asya piyasalarında yatay başlayan dolar/TL, en düşük 3,4793'ü görse de saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,06 artışla 3,4910 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,37 primle 3,7190'dan ve sterlin/TL ise yüzde 0,10 yükselişle 4.4205'ten işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Janet Yellen'in basın toplantısının piyasaların odağında bulunduğunu ifade ediyor.
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