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Dolar/TL güne yatay başladı

Dolar/TL, güne yatay başladı ve 3,4350-3,4450 bandında dengelendi.

Dolar/TL güne yatay başladı

Dolar/TL, güne yatay başladı ve 3,4350-3,4450 bandında dengelendi.

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:08
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Dolar/TL güne yatay başladı

İSTANBUL

Dolar/TL, güne yatay başladı ve 3,4350-3,4450 bandında dengelendi.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahına karşın doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle dün 3,4240'a kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 3,4393'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında güne yatay bir başlangıç yapması sonrasında saat 10.10 itibarıyla 3,4350-3,4420 bandında dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 4,1060, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 4,4860 seviyelerinden işlem görüyor. 

Bugün, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat dışı endeks ve Fed'in Bej Kitap Raporu başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,4180'in önemli destek, 3,4550'nin ise direnç olarak önce çıkacağını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dolar/TL
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