Dün, güne 3,49 seviyelerinin hemen altında başlayan dolar/TL, Fed'in faiz kararı öncesinde 3,4566 seviyesine kadar gerilese de kararın ardından uluslararası piyasada değerlenen dolara paralel yüzde 3,54 sınırına kadar yükseldi.

Fed, dün akşam aralık ayı toplantısında politika faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltti. Fed ayrıca, gelecek seneye ilişkin öngörüleri revize ederek, üyelerin faiz artışı beklentisinin 2'den 3'e çıkarttı.

Kararların ardından artan dolar talebi ile uluslararası piyasada dolar endeksi 2003 yılından bu yana en yüksek seviyesi olan 102,6'ya kadar çıktı, avro/dolar paritesi ise analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1,05'in altına gerileyerek 1,0469'u gördü.

Bugüne Asya piyasalarında düşüşle başlayan

dolar/TL

, yurt içi piyasaların açılışında en düşük 3,5030'u görse de saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,6 düşüşle 3,5180 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 gerileyerek 3,6910'dan ve sterlin/TL ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 4,4170'ten işlem görüyor.

AA