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Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,7710 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,7710 seviyesinde dengelendi.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:58
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Dolar/TL güne düşüşle başladı

İSTANBUL

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,7710 seviyesinde dengelendi.

Dün 3,7567 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ait tutanakların yayımlanmasının ardından yükselişe geçerek 3,7874'ü gördü.

Bugüne düşüşle 3,78'in altında başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 3,7710 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 4,5445'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 5,1068'den alıcı buluyor.

Dolar endeksi dün 92,3 seviyesine yükselmesinin ardından, bugün yatay bir seyirle 92,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün yayımlanan Fed toplantı tutanaklarında, bu yıl yapılması öngörülen 25 baz puanlık 3 faiz artışına yönelik üyelerin görüş ayrılıklarının öne çıktığını belirtti.

Bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, dünya genelinde hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,70-3,75 seviyelerinin destek, 3,80'in ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DüşüşDolar/TL
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