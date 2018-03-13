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Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,8365 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,8365 seviyesinde dengelendi.

13 Mart 2018 Salı 11:12
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Dolar/TL güne düşüşle başladı

İSTANBUL

Dün küresel piyasalarda doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması ve yurt içinde cari işlemler açığı verisinin 7,1 milyar dolarla beklentileri aşmasının etkisiyle 3,8512 ile bu yılın en yüksek seviyesine çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 3,8436'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,13 azalışla 3,8365 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 değer kaybıyla 4,7339'dan, sterlin/TL de yüzde 0,26 azalışla 5,3330'dan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, ABD'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin, araştırmasını tamamlaması ve yayımladığı raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim ekibi ile Rusya arasında gizli bir iş birliği olduğuna yönelik kanıt bulunamadığını açıklaması sonrası sınırlı yükselişle 90'ın üzerinde dengelendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dolar/TLDüşüş
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