Dolar/TL'de düşüş devam ediyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 4,54 seviyesinde dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta başlayan ve 28 Mayıs Pazartesi günü sadeleşmeyle devam eden adımlarının ardından Türk lirasının, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığı görülüyor. Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine karşın Türk lirası yüzde 0,8 değer kazandı.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,8 azalışla 4,5458'den kapatmasının ardından yeni güne de düşüşle başladı ve saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 4,5400 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 5,2560’tan, sterlin/TL de yatay seyirle 6,0250'den işlem görüyor.

Analistler, ABD'den yapılan açıklamaların ticaret savaşı endişelerini artırdığını belirterek, İtalya'daki siyasi belirsizliklerin de etkisiyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen finansal araçlara yöneldiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,60'ın altında kalındığı sürece 4,40 seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.