Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
105113
ALTIN
190.006
DOLAR
4.5441
STERLİN
6.0251
EURO
5.2469
Yemen'de çatışma
Yemen'de çatışma
Sınav stresini yenmenin formülü; İnan, harekete geç, başar!
Sınav stresini yenmenin formülü
Dolar/TL'de sert düşüş
Dolar/TL'de sert düşüş
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden başkan
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden başkan
Sinan Yıldırım İlk Albümü "Biraz Sen Biraz Ben"i Karşımıza Çıkardı
Sinan Yıldırım İlk Albümü "Biraz...

Dolar/TL'de düşüş devam ediyor

Dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 4,54 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL'de düşüş devam ediyor

Dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 4,54 seviyesinde dengelendi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 10:16
0 Okunma
Dolar/TL'de düşüş devam ediyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 4,54 seviyesinde dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta başlayan ve 28 Mayıs Pazartesi günü sadeleşmeyle devam eden adımlarının ardından Türk lirasının, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığı görülüyor. Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine karşın Türk lirası yüzde 0,8 değer kazandı.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,8 azalışla 4,5458'den kapatmasının ardından yeni güne de düşüşle başladı ve saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 4,5400 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 5,2560’tan, sterlin/TL de yatay seyirle 6,0250'den işlem görüyor.

Analistler, ABD'den yapılan açıklamaların ticaret savaşı endişelerini artırdığını belirterek, İtalya'daki siyasi belirsizliklerin de etkisiyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen finansal araçlara yöneldiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,60'ın altında kalındığı sürece 4,40 seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DolarTLEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRKKEP’ten İhracatçılara ve KOBİ’lere Masrafsız E-Dönüşüm Kampanyası
TÜRKKEP’ten İhracatçılara ve KOBİ’lere Masrafsız E-Dönüşüm Kampanyası
Kale Güvenlik Sistemleri’ne Mükemmel Müşteri Deneyimi Ödülü
Kale Güvenlik Sistemleri’ne Mükemmel Müşteri Deneyimi Ödülü
'Sadeleşme, TL varlıklar ve yabancı algı açısından pozitif'
'Sadeleşme, TL varlıklar ve yabancı algı açısından pozitif'
Dolar/TL'de sert düşüş
Dolar/TL'de sert düşüş
Merkez Bankasından yeni faiz hamlesi
Merkez Bankasından yeni faiz hamlesi
Dolar/TL yeni haftaya hızlı düşüşle başladı
Dolar/TL yeni haftaya hızlı düşüşle başladı
Döviz kurları düşüş eğiliminde
Döviz kurları düşüş eğiliminde
Organize sanayi bölgeleri desteklerle büyüdü
Organize sanayi bölgeleri desteklerle büyüdü
'Türk usulü paylaşım modeliyle herkes kazanacak'
'Türk usulü paylaşım modeliyle herkes kazanacak'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ