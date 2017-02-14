Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Hafif yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88723
ALTIN
144.409
DOLAR
3.6600
STERLIN
4.5874
EURO
3.8825
İran'da 10 idam
SON DAKİKA
İran'da 10 idam
Asırlık otelin 25 yıllık misafiri
SON DAKİKA
Asırlık otelin 25 yıllık misafiri
Saz ve söz ustalarını buluşturan kültürevi
SON DAKİKA
Saz ve söz ustalarını buluşturan...
Bu tablolar kahve kokuyor
SON DAKİKA
Bu tablolar kahve kokuyor
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
SON DAKİKA
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı

Dolar/TL bir ayın en düşük seviyelerinde

Güne düşüşle başlayan ve 3,6510'a kadar gerileyen dolar/TL, son bir ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Dolar/TL bir ayın en düşük seviyelerinde

Güne düşüşle başlayan ve 3,6510'a kadar gerileyen dolar/TL, son bir ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

14 Şubat 2017 Salı 10:19
22 Okunma
Dolar/TL bir ayın en düşük seviyelerinde

Güne düşüşle başlayan ve 3,6510'a kadar gerileyen dolar/TL, son bir ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Dün 3,70 seviyelerinden başlayan düşüşünü gün boyu devam ettiren dolar/TL, günü yüzde 0,65 azalışla 3,6691'den kapattı.

9 Ocak'tan bu yana en düşük seviye

Küresel piyasalarda azalan dolar talebinin etkisiyle düşüş eğilimini bugün de sürdüren dolar/TL, 9 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,6510'a kadar geriledi. Dolar/TL, 3,65 sınırından gelen tepki alımları ile saat 09.45'te 3,6620 seviyesinden alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,8900, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 4,5940'tan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın bugün ve yarın yapacağı sunum ve sorulara vereceği cevapların piyasaların önemli gündem maddesi olarak öne çıktığını belirterek, Yellen'ın vereceği mesajların, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı öncesinde faiz artışı beklentileri üzerinde belirleyici olabileceği ifade etti.

Bugün, yurt içinde cari işlemler açığı, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi büyüme verileri ile Fed üyelerinin konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, dolar/TL de 3,70 seviyesinin direnç, 3,65 ve 3,61 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin cari işlemler açığı beklentisi, 2016'nın aralık ayı için 4,3 milyar dolar, 2016 yılının tamamı için de 33,1 milyar dolar oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
DolarTLAbd Merkez Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abdi İbrahim'den 2017'de 150 milyon liralık yatırım
Abdi İbrahim'den 2017'de 150 milyon liralık yatırım
Toplanan inek sütü miktarı geçen yıl arttı
Toplanan inek sütü miktarı geçen yıl arttı
Tavuk eti üretimi azaldı yumurta üretimi arttı
Tavuk eti üretimi azaldı yumurta üretimi arttı
MÜSİAD'dan istihdam seferberliğine 250 bin kişilik katkı
MÜSİAD'dan istihdam seferberliğine 250 bin kişilik katkı
Mega projenin ihalesi için 6 firma davet edildi
Mega projenin ihalesi için 6 firma davet edildi
THY'den karşılıklı Antalya-Cezayir seferi başlatılıyor
THY'den karşılıklı Antalya-Cezayir seferi başlatılıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ