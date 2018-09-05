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Dolar/TL, 6,6860 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,6860 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL, 6,6860 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,6860 seviyesinde dengelendi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:41
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Dolar/TL, 6,6860 seviyesinde işlem görüyor

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,37 artışla 6,6630'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişini bugüne de taşıyarak saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6,6860 seviyesinde dengeledi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 7,7480'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 8,5940'tan işlem görüyor.

Analistler, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde Rus savaş uçaklarının çok sayıda sivil yerleşim yeri ve muhaliflerin cephe hatlarını vurmasıyla artan jeopolitik endişelerin, dünya kamuoyundan gelen tepkilerle devam ettiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle İsviçre'nin Cenevre kentinde 10-11 Eylül'de gerçekleştireceği görüşmelerin Suriye'deki siyasi sürece ilişkin "kader anı" olacağını belirtti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise İdlib'de kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceklerini kaydederek, "Bu konuda Başkan da (Donald Trump) kamuoyu önünde açıkça konuşarak 'eğer kimyasal silah kullanılırsa ABD karşılık verecek' demek istedi." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DolarTLEkonomi
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