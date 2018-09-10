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Dolar/TL, 6,4790 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,4790 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL, 6,4790 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,4790 seviyesinde dengelendi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:09
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Dolar/TL, 6,4790 seviyesinde işlem görüyor

Geçen haftanın son işlem gününde sert düşen dolar/TL, 6,3759'a kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2,56 azalışla 6,4103'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 6,4790 seviyesinde dengeledi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,09 yükselişle 7,4940'dan, sterlin/TL de yüzde 1,1 primle 8,3745'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde 2. çeyrek büyüme verisi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında İngiltere'de sanayi üretimi ve büyüme verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DolarTL
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