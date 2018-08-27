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Dolar/TL 6,0850 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlayarak 6,0850 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL 6,0850 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlayarak 6,0850 seviyesinde işlem görüyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:39
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Dolar/TL 6,0850 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL

Geçen haftanın son işlem gününde 6,1356 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 1,4 azalışla 5,9990 seviyesinden tamamladı. 

Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında 5,9747'yi görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 6,0850 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,7 yükselişle 7,1010'dan, sterlin/TL de yüzde 1,9 değer kazancıyla 7,8615'ten işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta yurt içinde bayram tatili nedeniyle döviz piyasasında işlem hacminin düşük olduğunu, bugün Almanya ağustos ayı Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve yurt içinde ağustos ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dolar/TLIşlem
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