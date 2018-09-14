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Dolar/TL 6,02 seviyesine geriledi

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,0250 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL 6,02 seviyesine geriledi

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,0250 seviyesinden işlem görüyor.

14 Eylül 2018 Cuma 10:15
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Dolar/TL 6,02 seviyesine geriledi

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde, 625 baz puan artırarak yüzde 24'e çıkarmasının ardından döviz kurları sert geriledi. Dolar/TL, dün 6,0151'e gerilemesinin ardından günü yüzde 4,16 düşüşle 6,0783'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün en düşük 6,0218'i görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,85 azalışla 6,0250 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,54 düşüşle 7,0780'den, sterlin/TL de yüzde 0,76 değer kaybıyla 7,9270'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydederek, cari açığın temmuzda 1,8 milyar dolar olacağını, buna paralel yıllık cari işlemler açığının da düşüş eğilimini sürdüreceğini dile getirdi.

Dolar/TL'de 6 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini söyleyen analistler, 5,70 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
DolarTL
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