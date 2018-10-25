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Dolar/TL, 5,7280 seviyesinde işlem görüyor 

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,7280 seviyesinde bulunuyor

Dolar/TL, 5,7280 seviyesinde işlem görüyor 

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,7280 seviyesinde bulunuyor

25 Ekim 2018 Perşembe 10:06
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Dolar/TL, 5,7280 seviyesinde işlem görüyor 

İSTANBUL

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,7280 seviyesinden işlem görüyor.

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 5,7760'ı gören dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek analistlerin destek olarak nitelendirdiği 5,67'nin altına geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 azalışla 5,6958'den tamamladı. 

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 5,7280 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 artışla 6,5580'den, sterlin/TL de 0,81 değer kazancıyla 7,4190'dan işlem görüyor. 

İtalya bütçesi ve Brexit süreci, küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, dün yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 1,1367'ye gerileyen avro/dolar paritesi bugün yüzde 0,24 artışla 1,1419 seviyesinde yer alıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 96,23 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının takip edileceğini bildirdi. 

Dolar/TL'de teknik açıdan 5,67'nin destek konumunda bulunduğunu ve bu seviyenin aşağı kırılması durumunda düşüşün ivmeleneceğini tahmin eden analistler, 5,80-5,85 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Dolar/TL
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