Dolar/TL 5,5880 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,5880 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 5,4608 ile 9 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, küresel piyasalarda dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle 5,6295'i gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 2,03 artışla 5,5825'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne dünkü kapanış seviyesinden başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,09 değer kazancıyla 5,5880 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,46 artışla 6,3545'ten, sterlin/TL de yüzde 1,10 primle 7,2053'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, dün yüzde 1,1302 ile 15 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından, bugün yüzde 0,3 artışla 1,1350 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi de dün 16 ayın en yüksek seviyesi olan 97,2'yi görmesi sonrası, bugün 97'nin hemen altında dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,67'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,50'nin destek olarak izleneceğini, bu seviyenin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin sürebileceğini ve sırasıyla 5,35 ve 5,10'un gündeme gelebileceğini dile getirdi.