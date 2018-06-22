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Dolar/TL 4,70'in altına geriledi

Dolar/TL, hafta sonu gerçekleştirilecek seçimler öncesinde son bir haftanın en düşük seviyesi olan 4,6755'i gördü.

Dolar/TL 4,70'in altına geriledi

Dolar/TL, hafta sonu gerçekleştirilecek seçimler öncesinde son bir haftanın en düşük seviyesi olan 4,6755'i gördü.

22 Haziran 2018 Cuma 15:48
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Dolar/TL 4,70'in altına geriledi

İSTANBUL

Küresel piyasalarda dolara olan talebin azalması ve doların gelişmekte olan para birimlerine karşı değer kaybetmesine paralel dolar/TL'de de düşüş sürüyor. Bugüne 4,72 sınırında başlayan dolar/TL, günün ikinci yarısında değer kaybederek son bir haftanın en düşük seviyesi olan 4,6755'i gördü. Dolar/TL saat 15.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 4,6880 seviyesinde dengelendi.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 azalışla 5,4629'dan, sterlin/TL de yüzde 0,6 düşüşle 6,2305'ten işlem görüyor.

Analistler, hafta sonu gerçekleştirilecek seçimler öncesinde dalgalı bir seyrin görülebileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,6550'nin önemli destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda 4,55 - 4,60 seviyelerinin gündeme geleceğini kaydediyor.

AA

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DolarGerilemeHaftaönce Vatan
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