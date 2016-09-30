Dolar/TL 3'ün üzerinde

Dün uluslararası piyasalarda doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı yükselişe geçmesiyle artan dolar/TL, en yüksek 3,01'i görmesinin ardından günü yüzde 0,69 primle 2,9994'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün yatay bir başlangıç yapmasının ardından doların diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle tekrar 3,00'ün üzerine çıktı. Saat 10.30 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,27 yükselişle 3,0075'den alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,18 azalışla 3,3625, sterlin/TL de yüzde 0,20 yükselerek 3,8970'den işlem görüyor.

Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,00 seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağının psikolojik açıdan önemli olduğunu ifade eden analistler, 2,9950 - 2,9820 seviyelerinin destek, 3,0120 - 3,0270 seviyelerinin direnç konumunda olacağını tahmin ediyor.