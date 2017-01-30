Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
86238
ALTIN
145.599
DOLAR
3.7768
STERLIN
4.7285
EURO
4.0375
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman
Kayseri’ye YHT müjdesi
Kayseri’ye YHT müjdesi

Dolar/TL 3,80'in altına geriledi

Dolar/TL, gün içindeki düşüş eğilimini sürdürerek 3,7994'ü görürken, saat 14.15 itibarıyla 3,8050'den alıcı buluyor.

Dolar/TL 3,80'in altına geriledi

Dolar/TL, gün içindeki düşüş eğilimini sürdürerek 3,7994'ü görürken, saat 14.15 itibarıyla 3,8050'den alıcı buluyor.

30 Ocak 2017 Pazartesi 15:08
42 Okunma
Dolar/TL 3,80'in altına geriledi

Dolar/TL, gün içindeki düşüş eğilimini sürdürerek 3,7994'ü görürken, saat 14.15 itibarıyla 3,8050'den alıcı buluyor.

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's (S&P)ve Fitch Ratings ise Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararlarının ardından dolar/TL'deki yükseliş sınırlı kalırken, dolar/TL yeni haftaya 3,8680 seviyesinden başladı.

Dolar/TL, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açtığı 1 milyar dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesine gelen talebin 900 milyon dolar ile sınırlı kalmasının ardından düşüşünü hızlandırdı.

Cuma günkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,8 azalışla 3,7994 seviyesini gören dolar/TL, saat 14.15 itibarıyla 3,8050'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,7 düşüşle 4,0720, sterlin/TL yüzde 1,7 azalışla 4,7755'ten işlem görüyor.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de 3,80'in altında kapanışların yaşanması durumunda 3,7800 - 3,7560 seviyelerinin kısa ve orta vadeli teknik görünüm açısından önemli destek konumunda olacağını dile getiriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DolarEkonomiPiyasaTL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'nın petrol ihracatı arttı
Rusya'nın petrol ihracatı arttı
Keloğlan, Dünya Markalar Derneği ile Türkiye’nin yeni tanıtım yüzü oluyor
Keloğlan, Dünya Markalar Derneği ile Türkiye’nin yeni tanıtım yüzü oluyor
THY'den indirimli uçuş imkanı
THY'den indirimli uçuş imkanı
Brent petrol 55 doların üzerinde dengelendi
Brent petrol 55 doların üzerinde dengelendi
Ekonomik güven endeksi ocakta düştü
Ekonomik güven endeksi ocakta düştü
Yurt içi piyasalarda Fitch ve S&P'nin etkileri izlenecek
Yurt içi piyasalarda Fitch ve S&P'nin etkileri izlenecek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ