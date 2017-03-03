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Dolar/TL 3,73'ün üzerinde

Dolar/TL güne yükselişle başlayarak 3,73'ün üzerinde dengelendi.

Dolar/TL 3,73'ün üzerinde

Dolar/TL güne yükselişle başlayarak 3,73'ün üzerinde dengelendi.

03 Mart 2017 Cuma 10:49
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Dolar/TL 3,73'ün üzerinde

Dün 3,65'in üzerinde güne başlayan dolar/TL, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle yükselişe geçerek 3,7358'i gördü ve günü 3,73'ün hemen altında tamamladı.

Bugüne yatay başlangıç yapan ve en düşük 3,7096'yı gören dolar/TL, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) mart ayında faiz artışı yapacağı beklentisinin artması ve yurt içinde şubat ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle yükselişe geçti.

Dolar/TL, enflasyon verisinin ardından en yüksek 3,7474'ü görmesinin ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3,7340'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 primle 3,9290'dan ve sterlin/TL de yüzde 0,10 yükselişle 4,5805'ten işlem görüyor. 

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,70 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyleyen analistler, 3,7565 ve 3,7750 seviyelerinin ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

AA

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Dolar
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