Dolar/TL 3,70'in altında dengelendi

Dolar/TL geçen haftanın son işlem gününde 3,71'e kadar yükselmesinin ardından gelen satışlarla kazançlarının bir kısmını geri vererek, günü yüzde 0,25 artışla 3,6930 seviyelerinden tamamladı.

Yeni haftaya yatay başlayan dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla 3,6970 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,25 yükselerek 3,9345, sterlin/TL ise yüzde 0,40 primle 4,6275'ten işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard geçen hafta, yeni yönetimin mali politikalarına ilişkin belirsizliğin, mart ayında faiz artırılmasına izin vermeyeceğini belirterek, "Düşük ve güvenli reel faiz oranı politikamızın yakın vadede değişmesinin muhtemel olmadığını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Analistler, Bullard'ın açıklamalarının küresel piyasalarda dolara olan talebi azaltığını kaydederek, bu hafta Fed Başkanı Janet Yellen'ın 14 ve 15 Şubat'ta Kongre'de yapacağı sunumların öneminin arttığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve atacağı adımların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini aktaran analistler, dolar/TL'de 3,6730 seviyelerinin destek, 3,7150'nin ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketinin takip edileceğini, yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu söyledi.