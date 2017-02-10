Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88797
ALTIN
145.003
DOLAR
3.6835
STERLIN
4.5952
EURO
3.9190
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
SON DAKİKA
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
Eyfel Kulesi çevresine duvar
SON DAKİKA
Eyfel Kulesi çevresine duvar
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
SON DAKİKA
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
Ailece robot üretiyorlar
SON DAKİKA
Ailece robot üretiyorlar
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
SON DAKİKA
Yeni müfredat taslağı için 165...

Dolar/TL 3,69'un altında

Güne yatay başlayan dolar/TL, 3,69'un altında işlem görüyor.

Dolar/TL 3,69'un altında

Güne yatay başlayan dolar/TL, 3,69'un altında işlem görüyor.

10 Şubat 2017 Cuma 10:46
13 Okunma
Dolar/TL 3,69'un altında

Dolar/TL, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın, "Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçlarını kullanmaya devam edecek" açıklamasının ardından gerileyerek günü yüzde 0,89 değer kaybıyla 3,6836'dan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla 3,6831 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,13 gerileyerek 3,9262, sterlin/TL ise 4,6061'den işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün hava yolu şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Amerikan iş yerlerinin genel vergi yükünü azaltmak büyük bir adım ve işler yolunda gidiyor. Belirlenen takvimin çok önünde olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki 2 veya 3 hafta içinde vergi açısından fevkalade bir şey açıklayacağız." ifadesini kullandı.

Analistler, Trump'ın açıklamalarının ardından dolar endeksinde yaşanan yükselişin kalıcı olmadığını vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DolarTLDonald TrumpMerkez Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yastıkaltıcılar çeyrekten gram altına geçti
Yastıkaltıcılar çeyrekten gram altına geçti
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
İsrail gazında Türkiye seçeneği 2020'ye kadar kesinleşecek
İsrail gazında Türkiye seçeneği 2020'ye kadar kesinleşecek
Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere indirim geliyor
Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere indirim geliyor
Avrupa borsa liginde Türk futbolu zirvede
Avrupa borsa liginde Türk futbolu zirvede
"Türkiye referandumla yeni bir sürece girecek"
"Türkiye referandumla yeni bir sürece girecek"
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ