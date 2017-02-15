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Dolar/TL 3,65 seviyelerinde

Güne yatay başlayan dolar/TL 3,65 seviyelerinden alıcı buluyor.

Dolar/TL 3,65 seviyelerinde

Güne yatay başlayan dolar/TL 3,65 seviyelerinden alıcı buluyor.

15 Şubat 2017 Çarşamba 10:55
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Dolar/TL 3,65 seviyelerinde

Dolar/TL dün, küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel, son 1 ayın en düşük seviyesi olan 3,6388'e kadar geriledi. Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kaybıyla 3,6549'dan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan dolar/TL, saat 10.40 itibarıyla 3,6525 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,8630, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 4,5527 seviyelerinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, dünkü Senato sunumunda, istihdam ve enflasyonun beklentileri doğrultusunda ilerlemesi halinde gelecek toplantılarda faizi artırabileceklerini söyledi. Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker da dün yaptığı konuşmada, bir sonraki faiz artışına geç değil, erken gidilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamalar sonrasında yükselişe geçen dolar endeksi, 20 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 101,38'e çıktıktan sonra şu dakikalarda 101.280 sevilerinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in mart ayı toplantısının faiz artışı için hala masada olduğunu ancak faiz artırımın zamanlaması konusunda herhangi bir sinyalin gelmemesinin, küresel piyasalarda dolara olan talebi sınırladığını ve yatırımcıların risk iştahının devam ettiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde açıklanan işsizlik verisinin ardından gözlerin öğleden sonra ABD'deki yoğun veri ve haber trafiğine çevrildiğini dile getiren analistler, Yellen'ın ABD Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,6360 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ifade ederek, olası yükselişlerde ise 3,7050 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DolarTLAbd Merkez BankasıFed
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