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Dolar/TL 3,63 seviyelerinden işlem görüyor

Güne sınırlı da olsa yükselişle başlayan dolar/TL 3,63 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL 3,63 seviyelerinden işlem görüyor

Güne sınırlı da olsa yükselişle başlayan dolar/TL 3,63 seviyelerinden işlem görüyor.

21 Şubat 2017 Salı 10:00
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Dolar/TL 3,63 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL dün, küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 3,6132'ye kadar geriledi. Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla 3,6350 seviyelerinde dengelenen dolar/TL, günü yüzde 0,20 değer kaybıyla 3,6230 seviyesinden tamamladı.

Bugüne sınırlı yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 3,6300 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,8430, sterlin/TL önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 4,5208 seviyelerinden işlem görüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
DolarTLEkonomi
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