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Dolar/TL 3,60'ın altını gördü

Dolar/TL, düşüş eğilimini devam ettirerek analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 3,60'ın altına geriledi.

Dolar/TL 3,60'ın altını gördü

Dolar/TL, düşüş eğilimini devam ettirerek analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 3,60'ın altına geriledi.

22 Şubat 2017 Çarşamba 16:15
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Dolar/TL 3,60'ın altını gördü

Dolar/TL, düşüş eğilimini devam ettirerek analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 3,60'ın altına geriledi.

Küresel piyasalarda azalan dolar talebi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) hamleleri ile şubat ayı başından bu yana düşüş trendinde hareket eden dolar/TL, bugün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 3,60'ın altına düştü.

Dolar/TL, 6 Ocak'tan bu yana ilk kez 3,5977'i görmesinin ardından saat 16.00 itibarıyla önceki gün kapanışına göre yüzde 0,57 azalışla 3,5995 seviyesinden işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda avro/TL'nin de yüzde 0,86 azalışla 3,7855'e inmesiyle döviz sepeti 5 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,6914'e geriledi.

Analistler, TCMB'nin TL'yi sıkılaştırıcı, döviz likiditesini artırıcı adımlarının 11 Ocak'tan bu yana devam ettiğini, buna küresel piyasalarda artan risk iştahının da eklenmesiyle TL'nin diğer para birimleri karşısında değer kazandığını ifade etti.

Şubat ayı başından bu yana bakıldığında emsalleri arasında en iyi performansı gösteren para biriminin Türk lirası olduğuna dikkati çeken analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,60'ın altında kalması durumunda sırasıyla 3,5720, 3,5500 ve 3,4000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) 31 Ocak-1 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarının açıklanacağını belirtiyor. Tutanaklarda, Fed'in bu yılın ilk yarısında faiz artıracağına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olabilecek detayların, döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getiren analistler, hafta sonuna kadar da veri odaklı bir seyir izlenebileceğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DolarTLEkonomi
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