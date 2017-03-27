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Dolar/TL 3,59'un altında işlem görüyor

Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, 3,59'un altında işlem görüyor.

Dolar/TL 3,59'un altında işlem görüyor

Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, 3,59'un altında işlem görüyor.

27 Mart 2017 Pazartesi 10:30
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Dolar/TL 3,59'un altında işlem görüyor

Cuma günü 3,5979 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,62 değer kaybıyla 3,6120'den tamamladı.

Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan dolar/TL, 3,5873 ile son bir ayın en düşük seviyesini görürken, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,55 değer kaybıyla 3,5875'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,9063'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,10 yükselişle 4,5109'dan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD'de 2016 yılı 4. çeyrek büyüme verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen başta olmak üzere Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını bildirdi.

İngiltere'de 29 Mart'ta AB'den ayrılma sürecinin (Brexit) başlayacağını belirten analistler, gelişmelerin sterlinin diğer para birimlerine karşı değeri üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde mart ayı iktisadi yönelim anketi, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanımı verileri, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksinin izleneceğini ifade ederek, dolar/TL'de 3,5750 seviyesinin destek, 3,6150 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DolarTLFed
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