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Dolar/TL 3,57'nin altında

Dolar/TL dün 3,5561 ile 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından bugüne yatay seyirle başladı.

Dolar/TL 3,57'nin altında

Dolar/TL dün 3,5561 ile 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından bugüne yatay seyirle başladı.

24 Şubat 2017 Cuma 10:01
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Dolar/TL 3,57'nin altında

Küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL, dün 3 Ocak'tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 3,5561'i gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 3,5700'den tamamladı. 

Bugüne yatay başlayan dolar/TL, en düşük 3,5665'i gördükten sonra saat 09.50 itibarıyla 3,5695 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,7807, sterlin/TL ise yüzde 0,12 artışla 4,4870 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Fransa'da nisan ayında başlayacak cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin beklentiler ve adayların açıklamalarının mayıs ayında seçimler sonuçlanıncaya kadar piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugün, yurt içinde yeni konut satışları, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,60'ın altında kaldığı sürece sırasıyla 3,5500 ve 3,4000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 3,6140'ın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
DolarTLMichigan Üniversitesi
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