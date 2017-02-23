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Dolar/TL 3,57'nin altına geriledi

ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının ardından düşüşünü devam ettiren dolar/TL, bugün 5 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,5655'i gördü.

Dolar/TL 3,57'nin altına geriledi

ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının ardından düşüşünü devam ettiren dolar/TL, bugün 5 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,5655'i gördü.

23 Şubat 2017 Perşembe 17:18
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Dolar/TL 3,57'nin altına geriledi

İSTANBUL

ABD Merkez Banka'nın (Fed)  toplantı tutanaklarını açıklamasının ardından güne satış ağırlıklı başlayan dolar/TL, 5 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,5655 gördü ve saat 17.00 itibarıyla yüzde 0,40 değer kaybıyla 3,5678 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,19 azalışla 3,7777, sterlin/TL ise yatay seyirle 4,4637 seviyelerinden işlem görüyor. 

Analistler, Fed Başkanı Janet Yellen'ın geçen hafta kongrede yaptığı sunumdan sonra yükselen faiz artırım beklentilerinin, dünkü tutanakların ardından azaldığını belirtiyor.

Öğleden sonra ABD'de açıklanan verilere göre haftalık işsizlik başvuruları 244 bin ile beklentilerin üzerine çıkarken, Chicago Fed ulusal aktivite eksi 0,05 ile endeksi beklentilerin altında kaldı.

Analistler, yarın ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve konut verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,60'ın altında kaldığı sürece sırasıyla, 3,5500 ve 3,4000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DolarABDMerkezBankaFedÖnce Vatan Gazetesi
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