Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93760
ALTIN
141.803
DOLAR
3.5294
STERLIN
4.5630
EURO
3.8499
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Tarlada 35 kuruş, markette 2 lira
Tarlada 35 kuruş, markette 2...
Edirne'nin belleği bu müzede
Edirne'nin belleği bu müzede
Filede şampiyon Fenerbahçe
Filede şampiyon Fenerbahçe
Atalay Demirci hakkında FETÖ iddianamesi
Atalay Demirci hakkında FETÖ iddianamesi

Dolar/TL 3,53 seviyelerinde dengelendi

Güne yatay başlayan dolar/TL, açıklanan enflasyon verisinin ardından 3,5320 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL 3,53 seviyelerinde dengelendi

Güne yatay başlayan dolar/TL, açıklanan enflasyon verisinin ardından 3,5320 seviyesinde dengelendi.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:38
29 Okunma
Dolar/TL 3,53 seviyelerinde dengelendi

Güne yatay başlayan dolar/TL, açıklanan enflasyon verisinin ardından 3,5320 seviyesinde dengelendi.

Dün 2017'nin en düşük seviyesi olan 3,5195 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,77 değer kaybıyla 3,5271'den tamamladı.

Yurt içinde açıklanan nisan ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda yıllık 11,87'ye yükselmesinin ardından sakin bir seyir izleyen dolar/TL, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 3,5320'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,8550'den, sterlin/TL de dünkü kapanış seviyesine yakın 4,5650'den işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün 21.00'de açıklanacak faiz kararının takip edileceğini belirterek, karar metninde, Fed'in bilançosuna ilişkin değerlendirmelerin yatırımcıların odak noktasında olacağını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi büyüme, ABD'de ADP özel sektör istihdam ve ISM imalat dışı endeks verilerinin izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5160 seviyesinin destek, 3,5750 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DolarTL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mortgage sektörünü büyütecek işbirliği
Mortgage sektörünü büyütecek işbirliği
Karadeniz'de çilek hasadına başlandı
Karadeniz'de çilek hasadına başlandı
'Çöp gazı' elektriğe dönüştürülecek
'Çöp gazı' elektriğe dönüştürülecek
Araçlarda CNG kullanımını yaygınlaştıracak yönetmelik hazır
Araçlarda CNG kullanımını yaygınlaştıracak yönetmelik hazır
Tarlada 35 kuruş, markette 2 lira
Tarlada 35 kuruş, markette 2 lira
KOBİ kredileri bir yılda yüzde 12,1 arttı
KOBİ kredileri bir yılda yüzde 12,1 arttı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ