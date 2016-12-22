Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile son günlerde yükseliş trendinde hareket eden

dolar/TL

, bugün TCMB'nin 2017 yılı Para ve Kur Politikası sunumu ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarının ardından düşüşe geçti.

Sabah saatlerinde 3,54'ün üzerini gören dolar/TL, öğleden sonra yatırımcıların TL varlıklara ilgisinin artmasıyla 3,4694'e kadar geriledi.

Dolar/TL saat 15.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 3,4710'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 1,6 düşüşle 3,7295, sterlin/TL ise yüzde 1,2 gerileyerek 4,4250'den işlem görüyor.

Analistler, TCMB 2017 yılı Para ve Kur Politikası sunumunun ardından TL varlıklara ilginin arttığını belirterek, buna bağlı olarak TL'nin diğer para birimleri karşısında değer kazandığını dile getirdi.

AA