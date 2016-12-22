Sabah saatlerinde 3,54'ün üzerini gören dolar/TL, öğleden sonra yatırımcıların TL varlıklara ilgisinin artmasıyla 3,4694'e kadar geriledi.
Dolar/TL saat 15.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 3,4710'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 1,6 düşüşle 3,7295, sterlin/TL ise yüzde 1,2 gerileyerek 4,4250'den işlem görüyor.
Analistler, TCMB 2017 yılı Para ve Kur Politikası sunumunun ardından TL varlıklara ilginin arttığını belirterek, buna bağlı olarak TL'nin diğer para birimleri karşısında değer kazandığını dile getirdi.
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