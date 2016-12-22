İSTANBUL
Dün, dolara yönelik yurt içinde alınan tedbirlerden ve yurt dışında gerileyen tahvil faizleri ve dolar endeksinden destek bulan dolar/TL, 3,44 seviyelerinden başladığı günü yüzde 1,6 değer kaybı ile 3,3895'den kapattı.
Bugüne Asya piyasalarında 3,3884 seviyesinden başlayan dolar/TL, önceki iki günde görülen düşüş eğilimini bugüne taşıyarak saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,5 değer gerileyerek 3,3740 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 3,6330 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,3 gerileyerek 4,2650'den alıcı buluyor.
Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,3520 seviyesinin destek konumunda olduğuna değinen analistler, olası yükselişlerde ise 3,4100 seviyesinin ise direnç olarak öne çıkabileceğini kaydetti.
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