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Dolar/TL 3,02'nin üzerinde dengelendi

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 3,02'nin üzerinde dengelendi.

Dolar/TL 3,02'nin üzerinde dengelendi

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 3,02'nin üzerinde dengelendi.

29 Temmuz 2016 Cuma 09:57
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Dolar/TL 3,02'nin üzerinde dengelendi

 Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 3,02'nin üzerinde dengelendi. 



Dün uluslararası piyasalarda dolar endeksindeki değer kaybının etkisiyle 9 günün en düşük seviyesi olan 3,0083'ü gören dolar/TL, günü 3,01'in üzerinde tamamlamıştı. 



Bugün Asya piyasalarında 3,0092'yi gören dolar/TL, yükselişe geçerek 3,0259'a çıkmasının ardından saat 09.50 itibarıyla 3,0230 seviyesinden alıcı buluyor.Avro/TL ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3,3520 seviyesinde bulunuyor. 



Analistler, küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankasından (BoJ) parasal genişlemeye yönelik talepleri tatmin etmeyen bir adım gelmesi ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle olumsuz görünümün hakim olduğunu ifade ediyor. 



Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,0220'nin üzerinde kalması durumunda 3,0450 direncinin takip edileceğini belirten analistler, olası düşüşlerde sırasıyla 3,0000 ve 2,9800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 09:58
Anahtar Kelimeler:
DolarFETÖDarbePiyasaEkonomiAbd Merkez BankasıJaponya Merkez Bankası
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