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Dolar/TL 3,02'nin altını gördü

Dolar/TL dün başlayan düşüş eğilimini bugün de sürdürerek 3,0197'ye kadar gerilemesinin ardından 3,03'ün altında dengelendi.

Dolar/TL 3,02'nin altını gördü

Dolar/TL dün başlayan düşüş eğilimini bugün de sürdürerek 3,0197'ye kadar gerilemesinin ardından 3,03'ün altında dengelendi.

26 Temmuz 2016 Salı 10:20
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Dolar/TL 3,02'nin altını gördü

 Bankalararası piyasada güne 3,0280 seviyelerinden başlayan dolar/TL, dün başlayan düşüş eğilimini bugün de devam ettirerek 3,0197'ye kadar geriledi. Dolar/TL, dün TL varlıklarına gelen tepki alımlarının güçlenmesiyle 3,0950 - 3,0250 bandında dalgalandı ve günü yüzde 1,05 azalışla 3,0372'den tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açıklanacak Enflasyon Raporu öncesinde düşüş eğilimini koruyan dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla 3,0290'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,1 azalışla 3,3350'den işlem görüyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,0550'nin altında kalınması durumunda düşüş eğiliminin sürebileceğini ve 3,0120 ve 2,9880 seviyelerinin gündeme gelebileceğini öngören analistler, Fed'in faiz kararı ve Japonya'nın genişleme paketine yönelik beklentilerin küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olduğunu vurguluyor.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 10:22
Anahtar Kelimeler:
DolarPiyasaTLTcmbTürkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEkonomi
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