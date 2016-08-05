Dolar/TL 3,01'in altında

Dolar/TL, güne düşüşle başlayarak 3,01 seviyesinin altına geriledi.

Dün, 3,0272'ye kadar yükselen dolar/TL, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirimi ve parasal genişleme adımıyla 3,0075'e kadar gerilese de günü önceki kapanışın hemen altında 3,0112'den tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan dolar/TL 3,01'in altına inerek 3,0017'ye kadar geriledi ve saat 10.10 itibarıyla 3,0030 seviyesinde dengelendi.

Şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 3,3475, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 3,9450'den işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,01'in altında TL'nin güçlenme eğilimini sürdürebileceğini belirterek, 2,9720 desteğinin gündeme geleceğini kaydediyor.

Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin dolar/TL'nin yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, bu akşam açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de takip edileceğini ifade ediyor.