Dolar/TL 2,98'in üzerinde dengelendi

İSTANBUL

Dolar/TL, güne sınırlı yükselişle başlayarak 2,98'in üzerinde dengelendi.



Dün güne düşüşle başlayan dolar/TL, küresel risk iştahının artması ve TL varlıklara olan talebin yükselmesiyle 2,9793 ile son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi ve günü 2,9816'dan tamamladı.



Bugüne yükselişle 2,9848'den başlayan dolar/TL, gün içinde 2,9872'ye kadar çıksa da saat 09.55 itibarıyla 2,9850 seviyesinden işlem görüyor. Şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,04 artışla 3,3080, sterlin/TL ise yüzde 0,34 düşüşle 3,8790'dan işlem görüyor.