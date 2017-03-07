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Doların düşüşü hızlandı

Dolar/TL, ivme kazanan düşüşü ile 3,68'in altına gördü.

Doların düşüşü hızlandı

Dolar/TL, ivme kazanan düşüşü ile 3,68'in altına gördü.

07 Mart 2017 Salı 12:54
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Doların düşüşü hızlandı

Dolar/TL, güne 3,7150 seviyelerinden başlamasının ardından ivme kazanan düşüşü ile 3,68'in altına geriledi.

Küresel piyasalarda azalan dolar talebi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) devam eden hamleleri ile düşüşü ivme kazanan dolar/TL, 3,6790'ı görmesinin ardından saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 3,6810'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 düşüşle 3,8995'ten, sterlin/TL de yüzde 1,1 gerileyerek 4,4985'ten alıcı buluyor.

Analistler, TCMB'nin TL'yi sıkılaştırıcı adımlarına devam ettiğini belirterek, bugün ile birlikte 39 işlem gününde bir hafta vadeli repo ihalesi açılmadığını ve fonlama maliyetinin dün itibarıyla yüzde 10,62'ye yükseldiğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 14-15 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz artıracağına ilişkin beklentilerin, son açıklama ve verilerle neredeyse yüzde 100'e çıktığına değinen analistler, buna karşın küresel risk iştahının devam ettiğini ifade etti.

Analistler, bu hafta, perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin de izleneceğini, teknik açıdan ise dolar/TL'nin 3,70'in altında kaldığı sürece sırasıyla 3,6440 ve 3,6000 seviyelerine gerileyebileceğini öngörüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DolarTLTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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