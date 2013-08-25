Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Dolardaki yükseliş abartılacak bir konu değil

Maliye Bakanı Şimşek, "Dolardaki yükseliş, abartılacak bir konu değil. Bu gelişmekte olan bir para çıkışının sonucudur" dedi.

Dolardaki yükseliş abartılacak bir konu değil

Maliye Bakanı Şimşek, "Dolardaki yükseliş, abartılacak bir konu değil. Bu gelişmekte olan bir para çıkışının sonucudur" dedi.

25 Ağustos 2013 Pazar 11:38
1018 Okunma
Dolardaki yükseliş abartılacak bir konu değil
MUŞ

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek Avrasya Şenlikleri'ne katılmak üzere THY'nin tarifeli uçağıyla Muş'a geldi. 

Havalimanında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Bakan Şimşek, dolardaki yükselişi değerlendirdi.

Dolardaki yükselişin abartılacak bir konu olmadığını ifade eden Şimşek, bunun gelişmekte olan bir para çıkışının sonucu olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

"2002 yılında dolar 1,6 lira civarındaydı. Bugün ise 2 lira olmuş. Yani yaklaşık 11 yıllık bir süreçte dolardaki artış ortada. Ama enflasyon bu dönemde yüzde 150 olmuştu. Dolayısıyla lirada son bir yıldaki düşüşe baktığınız zaman, o kadar abartılacak bir durum yok. Bu gelişmekte olan bir para çıkışının sonucudur. Türkiye'ye özgü bir hareket değildir. Yani Türk piyasasındaki iniş çıkışlar, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda gördüğümüz iniş çıkışlardır. Hindistan para birimi rupinin, Brezilya para birimi realin yılbaşından bu yana değer kaybı, Türk lirasından daha az değildir. Yani, Güney Afrika rantındaki değer kaybı, liradan az değildir. Dolayısıyla olaylara bu çerçevede bakmak lazım."

Çalkantılar varlıkların yeniden fiyatlandırılmasıyla ilişkili

Piyasalardaki çalkantıların, varlıkların yeniden fiyatlandırılmasıyla ilişkili olduğunu açıklayan Bakan Şimşek, bunun reel bir ekonomik krizle ilişkili olmadığını bildirdi.

Bunun Türkiye'nin temel bir sorunuyla ilişkisi olmadığını da anlatan Bakan Şimşek, şunları ifade etti:

"Tabii ki burada her ekonomi bu süreçlerden bir miktar etkilenebilir ve bu doğaldır. Bu dünyanın bir parçası olmanın bir sonucudur. Türkiye bir ada değil, Türkiye dünya ekonomisine entegre bir ekonomidir. Dolayısıyla Türkiye, dünyadaki gelişmelerden olumlu da olumsuz da etkilenir. Burada sonuç itibariyle temel yapısal bir krizden çok, varlıkların yeniden fiyatlanması sonucunu yaşıyoruz."

Türkiye’nin dünya ekonomisine entegrasyonda başarı sağlamış bir ülke olduğunu dile getiren Bakan Şimşek, ülkenin açık bir piyasa ekonomisi olduğunu söyledi.

AA

Son Güncelleme: 25.08.2013 11:39
Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanıMehmet Şimşek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ