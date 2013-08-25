Dolardaki yükseliş abartılacak bir konu değil

MUŞ

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek Avrasya Şenlikleri'ne katılmak üzere THY'nin tarifeli uçağıyla Muş'a geldi.

Havalimanında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Bakan Şimşek, dolardaki yükselişi değerlendirdi.

Dolardaki yükselişin abartılacak bir konu olmadığını ifade eden Şimşek, bunun gelişmekte olan bir para çıkışının sonucu olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

"2002 yılında dolar 1,6 lira civarındaydı. Bugün ise 2 lira olmuş. Yani yaklaşık 11 yıllık bir süreçte dolardaki artış ortada. Ama enflasyon bu dönemde yüzde 150 olmuştu. Dolayısıyla lirada son bir yıldaki düşüşe baktığınız zaman, o kadar abartılacak bir durum yok. Bu gelişmekte olan bir para çıkışının sonucudur. Türkiye'ye özgü bir hareket değildir. Yani Türk piyasasındaki iniş çıkışlar, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda gördüğümüz iniş çıkışlardır. Hindistan para birimi rupinin, Brezilya para birimi realin yılbaşından bu yana değer kaybı, Türk lirasından daha az değildir. Yani, Güney Afrika rantındaki değer kaybı, liradan az değildir. Dolayısıyla olaylara bu çerçevede bakmak lazım."

Çalkantılar varlıkların yeniden fiyatlandırılmasıyla ilişkili

Piyasalardaki çalkantıların, varlıkların yeniden fiyatlandırılmasıyla ilişkili olduğunu açıklayan Bakan Şimşek, bunun reel bir ekonomik krizle ilişkili olmadığını bildirdi.

Bunun Türkiye'nin temel bir sorunuyla ilişkisi olmadığını da anlatan Bakan Şimşek, şunları ifade etti:

"Tabii ki burada her ekonomi bu süreçlerden bir miktar etkilenebilir ve bu doğaldır. Bu dünyanın bir parçası olmanın bir sonucudur. Türkiye bir ada değil, Türkiye dünya ekonomisine entegre bir ekonomidir. Dolayısıyla Türkiye, dünyadaki gelişmelerden olumlu da olumsuz da etkilenir. Burada sonuç itibariyle temel yapısal bir krizden çok, varlıkların yeniden fiyatlanması sonucunu yaşıyoruz."

Türkiye’nin dünya ekonomisine entegrasyonda başarı sağlamış bir ülke olduğunu dile getiren Bakan Şimşek, ülkenin açık bir piyasa ekonomisi olduğunu söyledi.