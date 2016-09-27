Dolarda düşüş devam ediyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in kararı ile 3'ün üzerini gören dolar/TL, bu seviyelerden düşüşe geçerek 2,97'nin altına geriledi.



Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesiyle uluslararası piyasada yükselişe geçen dolar/TL, dün Asya piyasalarının açılışında 3,0033'ü görmesinin ardından gün boyu düşüş eğiliminde hareket etti ve günü 2,98'in hemen üzerinde tamamladı.



Bugün de güne düşüşle başlayan ve 2,9671'i gören dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 2,9690'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,5 düşüşle 3,3390, sterlin/TL yüzde 0,3 gerileyerek 3,8550'den işlem görüyor.



Analistler, Moody's'in ilk etkisinin ardından yurt içi piyasalarda dengelenme sürecinin sürdüğünü belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 2,9700'nin altında kalınması durumunda TL alımlarının güçlenebileceğini ve sırasıyla 2,9550 ile 2,9370 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.