Dolar tüm zamanların en yükseğini gördü

İSTANBUL

Bankalararası piyasada dolara olan talebin artmasıyla dolar/TL tarihinin en yüksek seviyesi olan 2,0839'a kadar yükseldi.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sunumu ve açıklamalarının ardından 2,0400 seviyelerinde dengelenen dolar/TL, bugün de güne dengeli başladıktan sonra dolara olan talebin artmasıyla yükselişe geçerek en yüksek 2,0839'u gördü. Tarihi zirvesi olan bu seviyeden gelen tepkiyle bu dakikalarda 2,0730 seviyelerinde dengelenen dolar/TL'nin daha önceki zirvesi 28 Ağustos 2013 tarihinde gördüğü 2,0732 seviyesindeydi.

Dolar/TL'deki yükseliş hızlanırken piyasalarda gözler TCMB’ye çevrildi. TCMB bu dakikalara kadar bugün saat 16.30'da yapacağı 50 milyon dolar tutarındaki döviz satım ihalesi ile ilgili bir değişiklik yapmazken, pazartesi günü için daha önceden ilan edilen bir günlük ek parasal sıkılaştırma gününde yapacağı 140 milyon dolar tutarındaki satış ihalesini ise 160 milyon dolara yükseltti.

Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan konuya ilişkin değerlendirmesinde, dolar/TL'nin Suriye konusundaki belirsizliğin de etkisi ile yüksek seyretmeye devam ettiğini belirterek, dolar/TL'de 2,00 ile 2,07 arasındaki hareketlerin çok hızlı olmaya devam edecek gibi durduğunu ifade etti.

Bu nedenle bu aralık içinde birkaç puanlık seviye vermeyi doğru bulmadığını aktaran Doğan, bir süre bu bant aralığından faydalanılmaya çalışılabileceğini, şu an gerek temel nedenler gerekse teknik görünümün aşağı yönlü hareket potansiyelini azalttığını kaydetti.

Doğan, dolar/TL'de 2,00 seviyesinin ilerleyen günlerde güçlü destek olmaya devam edeceğini ifade ederek, stresin bittiğinin ise 1,97'nin altındaki rakamlarda görüleceğini belirtti. Bunun için önlerinde zaman olduğunu düşündüklerini belirten Doğan, "Bu nedenle kurda şu an için bu seviyelere doğru olacak geri çekilmelerin alım fırsatı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Yukarıda ise 2,07 şu an izlediğimiz en önemli direnç iken, bu seviyenin üzerinde 2,11-2,12 seviyesini bir sonraki hedef olarak takip ediyoruz" dedi.

Borsa değer kaybetti

Borsa İstanbul 100 Endeksi, ilk seansta önceki ikinci seans kapanışına göre 722,88 puan azalarak günün ilk yarısını 66.242,96 puandan tamamladı. Birinci seansta, hisse senetleri ortalama yüzde 1,08 oranında değer kaybetti.

BIST 30 Endeksi ise ilk seansı 935,95 puan, yüzde 1,14 oranında değer kaybederek 80.864,94'ten kapattı.