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Dolar sert düştü, borsa yükselişte

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazanmasının ardından 4,54'ün altına geriledi. BIST 100 endeksi haftaya yüzde 3,55 yükselişle 99.256 puandan başladı.

Dolar sert düştü, borsa yükselişte

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazanmasının ardından 4,54'ün altına geriledi. BIST 100 endeksi haftaya yüzde 3,55 yükselişle 99.256 puandan başladı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:33
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Dolar sert düştü, borsa yükselişte

İSTANBUL

Dolar/TLCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazanmasının ardından haftaya düşüşle başlayarak 4,54'ün altını gördü.

Geçen haftayı 4,6810'dan tamamlayan dolar/TL, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla hızla düşüşe geçti.

Resmi olmayan sonuçların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazandığına işaret etmesinin ardından 4,54'ün altına inerek en düşük 4,5369'u gören dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kaybıyla 4,5990 seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,8 azalışla 5,3550'den, sterlin/TL de yüzde 1,7 düşüşle 6,0990'dan işlem görüyor.

Analistler, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının Türk lirası varlıkların güçlenmesini beraberinde getirdiğini belirterek, bu hafta piyasalardaki volatilitenin azalabileceğini kaydetti.

Döviz kurlarındaki düşüşün sürebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 ve 4,46 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeks kontratı da seçimlerin ardından haftaya yaklaşık yüzde 2,5 yükselişle başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise haftaya yüzde 3,55 yükselişle 99.255,76 puandan başladı. 

Açılışta BIST 100 endeksi, 3.403,66 puan ve yüzde 3,55 değer kazanarak 99.255,76 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 5,60, holding endeksi de yüzde 1,78 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla değer kazanan yüzde 12,19 ile madencilik oldu.

Cuma günü dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle 96.186,76 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kazancıyla 95.852,11 puandan tamamlamıştı.

Analistler, dün gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazandığını anımsatarak, seçim sonuçlarının ardından Türk lirası varlıkların pozitif ayrıştığı kaydetti.

Türk lirası varlıklarındaki pozitif ayrışmanın devam edebileceğini ve oynaklığın azalmasının beklenebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.200 ve 100.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde haziran ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da İfo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da küresel piyasalardaki risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

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DolarBorsaYükseliş
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