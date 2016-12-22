Kapalıçarşı'da dolarını bozduran vatandaş TL ve altına yöneldi. Çarşıda normalin üzerinde bir hareketlilik görülürken, özellikle Anadolu'dan ciddi bir altın talebi olduğu ve eldeki gram altınların tükendiği belirtildi.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kökler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta eldeki dövizlerin bozdurulması, TL veya altına dönülmesi yönündeki çağrısının Kapalıçarşı'da karşılığını bulduğunu söyledi.

Döviz ve altında Kapalıçarşı'nın önemli bir merkez olduğunu dile getiren Kökler, "Altın ve döviz işleri yapan kambiyo ofislerinden edindiğimiz bilgilere göre Anadolu'dan dolar bozdurup altına geçme taleplerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Ülkesini seven vatandaş döviz bürolarına gidip ne kadar imkanı varsa dövizini bozduruyor." dedi.

Kökler, döviz bozdurmanın vatanı sevmenin bir işareti olabileceğini kaydederek, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında tankın önüne yatan vatandaşların bugün de dolarını bozdurarak ekonomiye sahip çıktığını vurguladı.

Halihazırda yaşanan ekonomik olumsuzluğun ve döviz kurunun yükselmesinin önemli ölçüde dış kaynaklı olduğunu ifade eden Kökler, 15 Temmuz'da başarılı olamayan yapıların Türkiye'nin ekonomisini bozmaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanımız çağrı yaptı, dolar geriledi

Kökler, 3,59 liraya kadar yükselen doların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası 3,42 liralara kadar gerilediğini belirterek, konuştuğu kişilerin doların gerilemesinde Erdoğan'ın çağrısının etkili olduğunu kendisine söylediğini anlattı.

Başkan Kökler, "Bu sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine olabilir, spekülatif hareketlerden kaynaklanabilir ancak altın paritesi altın lehine ilerliyor. Vatandaşlar, dolar bozdurup altın alıyor." diye konuştu.

Altın talep eden vatandaşların uzun vadeli düşünebildiğini dile getiren Kökler, bazı vatandaşların paralarını altında daha güvende hissettiğini sözlerine ekledi.

"Kapalıçarşı gram altınlar neredeyse tükendi"

Kapalıçarşı piyasasını yakından takip eden ALB Menkul Değerler Altın ve Emtia Piyasaları Müdürü Yatırım Uzmanı Volkan Kuğucuk, hafta başından beri Kapalıçarşı'da ciddi hareketlilik olduğunu belirterek, normalde her pazartesi çarşıda diğer günlere göre biraz daha fazla hareketlilik yaşandığını ancak bu pazar günü söz konusu hareketliliğin daha da arttığını söyledi.

Kuğucuk, "Vatandaşın özellikle gram altına yoğun bir talebi var. Piyasada gram alın bulmak biraz zorlaştı. Kapalıçarşı'da kendi ritüeli dışında bir hareketlilik var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası dövizi bozdurup altına geçme talebi var. Özellikle Anadolu tarafında dövizi satıp TL alan vatandaş da var." dedi.

Bu durumun ne kadar süreceğini kestiremediklerini dile getiren Kuğucuk, "Şu anda gramlık altınlar Kapalıçarşı'da neredeyse tükendi. Darphane, rafineriler tekrar şu anda üretime kanalize oldular. Üretimi sürdürecekler." diye konuştu.

"Vatandaşın TL'ye yönelmesi doları düşürdü"

Kuğucuk, TL'nin biraz daha değer kazanmasının bazı etkenleri olduğunu kaydederek, "Bu etkenlerden bir tanesi dolar endeksi, bir miktar mola verdi yurt dışında. Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalarla birlikte vatandaşın TL'ye yöneldiğini görüyoruz. Sonuçta bir ürün olan doları fiyatı da arz ve talebe göre belirleniyor. Siz bir ürünü arz etmeye devam ederseniz doğal olarak fiyatı gerilemeye devam eder." ifadelerini kullandı.

Dolarda düşüşün bir süre daha devam edebileceğini dile getiren Kuğucuk, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kararlarının açıklanması sonrası TL'nin biraz daha güçlenebileceğini vurguladı.

"Almanya'dan geldim, avro bozdurdum"

Almanya'da oturan Yüksel Alpkaya isimli vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptığında kendisinin Türkiye'ye gelmeyi planladığını ifade ederek, "Ben belirli bir miktar döviz ile Türkiye'ye gelmeyi düşünüyordum. Anca bu çağrı sonrası daha yüksek rakam getirmeye karar verdim." dedi.

Türkiye'ye gelerek TL'ye değer katmak için elindeki avroları bozdurduğunu ifade eden Alpkaya, darbe ile Türkiye'yi yıkamayanların ekonomik oyunlarla ülkeyi yıkmak istediğini söyledi.

Alpkaya, "biz de iç veya dış düşmanlara karşı ülkemizi yalnız bırakmayacağız. Ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Benim gibi çok sayıda Türk var Almanya'da. Çağrıdan sonra birçok vatandaş beni aradı ve TL'ye nasıl sahip çıkabileceklerini sordu. Ben de onlara elimden geldiğince yol göstermeye çaşlıştım. Bu ülke bizim başka Türkiye yok." diye konuştu.

"TL'ye sahip çıkmak için 4 bin dolarımı bozdurdum"

Taksim'de seyyar olarak çay satan Ömer Murat, 15 Temmuz sonrası Taksim'de bayrak satarak kazandığı parayı dolar yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası elindeki 4 bin doları bozdurmak için Kapalıçarşı'ya geldiğini dile getiren Murat, ülke ekonomisinin bozulmaması için elinden gelen her şeyi yapmak istediğini ifade etti.

Murat, "Ben Cumhurbaşkanımızın istediği için dolarım bozdurdum. Türk lirasına sahip çıkmak için." dedi.

Tekstilci Eyüp Altun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası elindeki doları Türk lirasına çevirdiğini kaydederek, 20 bin dolar bozdurduğunu söyledi.

AA