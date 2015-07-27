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Dolar 7 haftanın zirvesini gördü

Dolara olan talep Fed'in faiz artırım sürecine ilişkin beklentilerle artarken, yurt içinde siyasi belirsizlik ve terör örgütlerine yönelik operasyonların devam etmesiyle dolar/TL, 7 haftanın zirvesi olan 2,7760'ı gördü.

Dolar 7 haftanın zirvesini gördü

Dolara olan talep Fed'in faiz artırım sürecine ilişkin beklentilerle artarken, yurt içinde siyasi belirsizlik ve terör örgütlerine yönelik operasyonların devam etmesiyle dolar/TL, 7 haftanın zirvesi olan 2,7760'ı gördü.

27 Temmuz 2015 Pazartesi 14:44
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Dolar 7 haftanın zirvesini gördü
İSTANBUL

Dolara olan talep ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine ilişkin beklentilerle artarken, yurt içinde siyasi belirsizlik ve terör örgütlerine yönelik operasyonların devam etmesiyle dolar/TL 7 haftanın zirvesi olan 2,7760'ı gördü.

Geçen hafta siyasi belirsizlik ve terör örgütü PKK ve DAEŞ'e yönelik sınır ötesi askeri operasyonlarla 2,70'den 2,75'e kadar çıkan dolar/TL haftayı 2,74 seviyelerinde tamamlamıştı. Bugün terör örgütlerine yönelik operasyonların tedirginliği ve Japon kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating'in (JCR) Türkiye'ye ilişkin açıklamalarıyla yükseliş eğilimini devam ettiren dolar/TL, 2,7760 ile son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Güne 3,0065'ten başlayan ve en düşük 3,0028'i gören avro/TL ise daha çok yurt içi gelişmelere bağlı olarak yükselişe geçerek 3,07'nin üzerine çıktı. Şu dakikalarda dolar/TL 2,7730, avro/TL ise 3,0710 seviyelerinden alıcı buluyor.

ABD'de faiz artırımının bu yıl içinde başlayacağı beklentilerinin kuvvetlenmesi dolar/TL'deki yükselişi destekleyen ana unsur olarak öne çıkarken, analistler, Suruç'ta gerçekleşen patlamanın ardından artan jeopolitik riskin TL varlıkları üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor. 

Yeni haftada hem sınırda yaşanan gelişmeler hem de hükümet kurulması için yapılacak görüşmelerin kurun seyri üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının çarşamba günü açıklanacak faiz kararının da piyasalar tarafından yakından takip edileceğini vurguluyor.

Analistler, teknik olarak dolar/TL'de 2,7770 ve 2,7820 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirterek, olası düşüşlerde ise 2,7520 seviyesinin destek olabileceğini kaydediyor.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2015 13:25
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Dolar 7 Haftanın Zirvesini Gördü
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