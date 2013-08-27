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Dolar 1,92'nin altında olursa şaşırmayın

Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, "Dolar yıl sonunda 1,92 ve altında olursa şaşırmayın" dedi.

Dolar 1,92'nin altında olursa şaşırmayın

Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, "Dolar yıl sonunda 1,92 ve altında olursa şaşırmayın" dedi.

27 Ağustos 2013 Salı 11:00
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Dolar 1,92'nin altında olursa şaşırmayın
ANKARA

Merkez Bankası'nın politikalarına ve finansal piyasalara ilişkin son gelişmeleri Anadolu Ajansı Finans Masası'nda değerlendiren Erdem Başçı, "Türkiye ile ilgili hiç bir endişemiz yok. Kimse sürpriz beklemesin ifadelerini kullanarak, şu anda döviz kurları ile ilgili de hiç bir endişelerinin olmadığını söyledi.

Türkiye'nin yüzde 3 ila 4 arasında büyüyeceğini tahmin ettiğini kaydeden Başçı, "Enflasyon 6,2'ye düşene kadar faiz oranı 6,75'in altına düşmeyecek" dedi.

AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 11:01
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Dolar 192nin Altında Olursa şaşırmayın
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