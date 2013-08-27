Dolar 1,92'nin altında olursa şaşırmayın

ANKARA

Merkez Bankası'nın politikalarına ve finansal piyasalara ilişkin son gelişmeleri Anadolu Ajansı Finans Masası'nda değerlendiren Erdem Başçı, "Türkiye ile ilgili hiç bir endişemiz yok. Kimse sürpriz beklemesin ifadelerini kullanarak, şu anda döviz kurları ile ilgili de hiç bir endişelerinin olmadığını söyledi.

Türkiye'nin yüzde 3 ila 4 arasında büyüyeceğini tahmin ettiğini kaydeden Başçı, "Enflasyon 6,2'ye düşene kadar faiz oranı 6,75'in altına düşmeyecek" dedi.