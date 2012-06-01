Dolar 1,87'yi aştı

İSTANBUL - Merkez Bankası'nın istisnai gün uygulamasına devam etmesiyle güne önceki kapanışa göre düşüşle başlayan

dolar

1,86 sınırına kadar gerilemişti. Uluslararası piyasalarda avro/

dolar

paritesinin bir ara 1,2312'ye kadar gerilemesiyle yurt içinde de yükselişe geçen

dolar

, 11 Ocak 2012 tarihinden bu güne gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

