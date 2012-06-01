Dolar 1,87'yi aştı

İSTANBUL - Merkez Bankası'nın istisnai gün uygulamasına devam etmesiyle güne önceki kapanışa göre düşüşle başlayan dolar 1,86 sınırına kadar gerilemişti. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesinin bir ara 1,2312'ye kadar gerilemesiyle yurt içinde de yükselişe geçen dolar, 11 Ocak 2012 tarihinden bu güne gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.
Böylece doların TL'ye karşı 1 Mayıs'tan bu güne kadarki yükselişi yüzde 7'ye yaklaştı. Dolar/TL 1 Mayıs 2012 tarihinde 1,7545 seviyelerinde bulunuyordu.
AA
Son Güncelleme: 01.06.2012 06:33