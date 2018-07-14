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Doğu Karadeniz'den 6 ayda 2,3 milyon dolarlık çay ihracatı

Doğu Karadeniz'den yılın ilk 6 aylık döneminde 20 ülkeye 2 milyon 342 bin dolarlık çay ihraç edildi.

Doğu Karadeniz'den 6 ayda 2,3 milyon dolarlık çay ihracatı

Doğu Karadeniz'den yılın ilk 6 aylık döneminde 20 ülkeye 2 milyon 342 bin dolarlık çay ihraç edildi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:36
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Doğu Karadeniz'den 6 ayda 2,3 milyon dolarlık çay ihracatı

Doğu Karadeniz'den yılın ilk 6 aylık döneminde 20 ülkeye 2 milyon 342 bin dolarlık çay ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden yılın ilk yarısında 872 ton çay ihraç edilerek, karşılığında da 2 milyon 342 bin dolar gelir elde edildiğini söyledi.

Türk çayının bu dönemde 20 ülkeye ihraç edildiğine işaret eden Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Bölgeden yapılan çay ihracatında Almanya 455 bin 317 dolar ile ilk sırada yer aldı. İkinci olarak 425 bin 426 dolar ile Belçika gelirken, ABD 405 bin 605 dolar ile üçüncü, Hollanda 318 bin 500 dolar ile dördüncü, KKTC ise 269 bin 593 dolarla beşinci sırada yer aldı. Bölgemizden ayrıca Singapur, Suudi Arabistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Kuveyt, Arnavutluk, Moğolistan, Meksika ve Kanada gibi ülkelere de ihracat yapıldı. Çay, bölgemiz için gerçekten önemli bir ihraç ürünüdür."

Kalyoncu, çay ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinin ön planda bulunduğuna dikkati çekerek, son yıllardaki turizm potansiyelinin çay ihracatına olumlu yansıdığını dile getirdi.

Bölgeye Körfez ülkelerden gelen turistlerin çaya ilgisinin ihracatı etkilediğini aktaran Kalyoncu, "50 bin 405 dolarlık Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 38 bin 892 dolarlık Suudi Arabistan'a ve 20 bin 811 dolarlık da Kuveyt'e çay ihraç edildi. Türk çayına ilgi giderek artıyor. İlerleyen süreçte bu ilginin ihracatı daha da artıracağına inanıyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu KaradenizDKİB
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