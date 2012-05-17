Doğalgazda yeni umut kaya gazı



Gazdaş Trakya Bölge Müdürü Tamer Akaslan, Türkiye'de yaklaşık 2 trilyon metreküp kaya gazı olduğunu, bunun 40-50 yıllık ihtiyacı karşılayabileceği belirterek, ''TPAO tarafından yoğun şekilde kaya gazı çıkarma çalışmaları sürüyor. Artık, kaya gazından doğal gaz üretimine başlanıyor'' dedi.

Akaslan, Tekkirdağ'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, (TPAO) yabancı bir firma ile birlikte kaya gazı çıkarma çalışmaları yaptığını söyledi. Akaslan, Türkiye'de tüketilen toplam 45 milyar metreküp doğal gazın yaklaşık yüzde 2'sinin Trakya'dan karşılandığını ifade etti.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, ABD'de son dönemlerde keşfedilen kaya gazından doğal gaz üretimi konusunda Türkiye'de de çalışmaların başladığını vurgulayan Akaslan, ''Milli petrol şirketi TPAO tarafından yoğun şekilde kaya gazı çıkarma çalışmaları sürüyor. Artık, kaya gazından doğal gaz üretimine başlanıyor. Yer altında bulunan doğal gazın birikmiş olduğu hacimlerin dışında, kayaçların içinde olan gazın, yeni bir yöntemle çıkarılması yönünde çok hızlı ilerleyen teknolojik durumlar ve uygulamalar var'' diye konuştu.

Akaslan, Trakya ve Güneydoğu Anadolu'da kaya gazı çıkarma çalışmalarının sürdüğünü, kaya gazının çıkarılmasıyla Türkiye'nin dünya pazarında önemli bir ekonomik güç oluşturacağını söyledi.