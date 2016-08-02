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Doğalgazda yatırım hedefi 1 milyar liranın üzerinde

GAZBİR Başkanı Arslan, doğalgaz dağıtım sektörünün bu yıl sonuna kadar 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapmayı hedeflediğini belirtti.

Doğalgazda yatırım hedefi 1 milyar liranın üzerinde

GAZBİR Başkanı Arslan, doğalgaz dağıtım sektörünün bu yıl sonuna kadar 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapmayı hedeflediğini belirtti.

02 Ağustos 2016 Salı 09:52
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Doğalgazda yatırım hedefi 1 milyar liranın üzerinde

 Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, darbe girişiminin etkilerinin hükümet tarafından alınan tedbirler ve milletin demokrasiye sahip çıkması sayesinde kısa sürede bertaraf edildiğini bildirdi.

Doğalgaz dağıtım sektöründe yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirten Arslan, "Doğalgazı mümkün olan her yere götürmek istiyoruz. Bu yıl sektör olarak 1 milyar liranın üzerinde yatırım hedefimiz var. 2022 yılına kadar 6 milyar lira yatırım yapacağız." ifadesini kullandı.

Arslan, 2016 yılı şebeke yatırımlarının planlandığı şekilde sürdüğüne işaret ederek, "Doğalgaz dağıtım sektörü yapısal olarak sağlam temellere oturmuş durumdadır. 2002 yılında başladığımız yatırım seferberliğiyle, özel sektör eliyle, 10 milyar doların üzerinde şebeke yatırımı yapılmıştır. Bugün yaklaşık olarak 90 bin kilometre üzerinde şebeke yatırımı gerçekleştirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Şebeke yatırımları yerli üreticiyi destekliyor

Doğalgaz dağıtım sektörü sayesinde yerli boru üreticilerinin işlerinin de arttığına dikkati çeken Arslan, "68 doğalgaz dağıtım şirketimizin yoğun doğalgaz şebekesi yatırımları, boru üreticilerinin zaman zaman tedarik anlamında zorlanmasına sebep olmaktadır. Bu yıl da yaklaşık 10 bin kilometre şebeke yatırım hedefimiz var." ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 02.08.2016 09:53
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği DerneğiGAZBİRDoğalgaz
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