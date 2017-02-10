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Doğalgazda arz sıkıntısı yaşanmayacak

BOTAŞ Genel Müdürü Özcan, Türkiye’nin doğalgazda arz güvenliğini sağlamak için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “2017-2018 kış sezonunda inşallah gaz kısıntısı yaşatmamayı hedefliyoruz." dedi.

Doğalgazda arz sıkıntısı yaşanmayacak

BOTAŞ Genel Müdürü Özcan, Türkiye’nin doğalgazda arz güvenliğini sağlamak için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “2017-2018 kış sezonunda inşallah gaz kısıntısı yaşatmamayı hedefliyoruz." dedi.

10 Şubat 2017 Cuma 14:39
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Doğalgazda arz sıkıntısı yaşanmayacak

Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin açılış töreni öncesinde soruları yanıtlayan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, söz konusu tesisin doğalgaz enerji arz güvenliği açısından bir kilit taşı olduğunu söyledi.

Mağaralar, Eyfel Kulesini içine alabilecek derinlikte

Söz konusu tesisin depolama alanının 3 bin 300 dönüm ve toplamda 12 suni mağaradan (kavern) oluştuğunu aktaran Özcan, "Her bir kaverna, içerisine bir Eyfel Kulesi’ni alabilecek derinlikte, yerin bin 400 metre altında. Bu kavernanın içerisine yüksek basınçla gaz dolduruyoruz. Her bir kavernanın yaklaşık 100 milyon metreküp depolama hacmi var. Şu anda Aksaray’ın yıllık doğalgaz tüketimi 25 milyon metreküp seviyesinde. Dolayısıyla sadece bir tane kavernamızda 4 kere Aksaray ilini besleyebilecek gazı depolamış oluyoruz." şeklinde konuştu.

"Gaz kısıntısı yaşatmamayı hedefliyoruz"

Özcan, Tuz Gölü tesisinden hariç, Marmara Ereğlisi LNG Tesisinin günlük kapasitesinin 18 milyondan 27 milyon metreküpe çıkarılacağını, aynı zamanda 2016 sonunda Aliağa'da devreye alınan FSRU tesisi ile de sisteme günlük 20 milyon metreküp doğalgaz verilebildiğini anlattı.

Aliağa'da özel sektör tarafından işletilen bir başka LNG tesisinin de günlük kapasitesinin bu yıl içinde 24 milyondan 40 milyon metreküpe çıkarılacağını belirten Özcan, "Bunun dışında Sayın Bakanımızın vizyonundaki bir proje olan ve BOTAŞ’ın sahip olacağı ikinci FSRU (Yüzer LNG tesisi) olacak. Bu tesisle, iki ayrı noktadan gaz girişine imkan verilebilecek. Oradan da yaklaşık 20 milyon metreküp düzeyinde bir kapasite daha elde etmiş olacağız. Dolayısıyla, 2017-2018 kış sezonunda inşallah gaz kısıntısı yaşatmamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BOTAŞTuz GölüDoğalgaz
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