Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90383
ALTIN
144.409
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5070
EURO
3.9021
İngiliz polisi: Tek başına saldırdı
İngiliz polisi: Tek başına saldırdı
Hong Kong'da seçim
Hong Kong'da seçim
ZIMBA'dan yeni albüm müjdesi
ZIMBA'dan yeni albüm müjdesi
TFF, Antalyalı sporseverlere teşekkür etti
TFF, Antalyalı sporseverlere teşekkür etti
Fikret Orman, Beşiktaş'ta 5. yılını tamamladı
Fikret Orman, Beşiktaş'ta 5. yılını...

Doğalgazda '81 ilde 81' hedefi için geri sayım

Türkiye'nin 81 ilinin doğalgaza kavuşması için kalan son iki ihale 27-28 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Doğalgazda '81 ilde 81' hedefi için geri sayım

Türkiye'nin 81 ilinin doğalgaza kavuşması için kalan son iki ihale 27-28 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

26 Mart 2017 Pazar 14:47
17 Okunma
Doğalgazda '81 ilde 81' hedefi için geri sayım

ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Artvin'e yönelik 27 Mart Pazartesi günü saat 14.30'da yapılacak doğalgaz dağıtım ihalesi için AKMERCAN, Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ, Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri AŞ, Fernas İnşaat AŞ, Arsan Arıtma ve İnşaat AŞ, AL-ÖZ Mühendislik olmak üzere 6 firma şartname satın aldı. 

Aynı zamanda, 28 Mart Salı günü 14.30'da gerçekleştirilecek ve Hakkari, Şırnak, Cizre, İdil, Silopi ve Yüksekova'ya doğalgaz ulaştırılmasını sağlayacak ihale için AKMERCAN, Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ, Fernas İnşaat AŞ ve M.B.D. İnşaat olmak üzere 4 firma ihale şartnamesini aldı. 

2018'de 81 ile doğalgaz sağlanmış olacak

EPDK'nın kurum hizmet binasında yapılacak doğalgaz dağıtım ihaleleri şartnamesine göre, ihaleyi kazanan firma Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) iletim hattının hazır hale getirilmesinden itibaren 6 ay içinde yatırıma başlayacak ve en geç 18 ay içinde söz konusu bölgelere doğalgaz arzını sağlayacak.

Böylece, 2018 yılı içerisinde Türkiye'nin 81 iline doğalgaz arzı sağlanmış olacak.

76 ilde konut ve sanayide doğalgaz kullanılıyor

Türkiye'nin 76 ilinde konut ve sanayide doğalgaz kullanılıyor. Son olarak geçen yıl Aralık'ta yapılan Ağrı ve Tunceli doğalgaz dağıtım ihalelerinin yapılmasının ardından, lisanslama çalışmaları devam ediyor. Bu illere de 2018 itibarıyla doğalgaz arzının sağlanması planlanıyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
DoğalgazHedefönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savunmada yerlileştirme atağı
Savunmada yerlileştirme atağı
Düğünlerden ekonomiye 13 milyar liralık katkı beklentisi
Düğünlerden ekonomiye 13 milyar liralık katkı beklentisi
Dünyada hidroelektrik enerjide kurulu güç arttı
Dünyada hidroelektrik enerjide kurulu güç arttı
4,5G'de 'son taksit' dönemi
4,5G'de 'son taksit' dönemi
Bütçemin 2 yakası bir arada
Bütçemin 2 yakası bir arada
Asya'dan gelen yatırımlar arttı
Asya'dan gelen yatırımlar arttı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ